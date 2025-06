GU(ジーユー)とエスターバニーのコラボアイテムが、6月20日(金)に登場するのをご存知ですか?“I CAN BE MYSELF AROUND MY FRIENDS”という、このコラボ限定のオリジナルメッセージをテーマに、トップスやポーチ、キャップなど、かわいいアイテムが盛りだくさんなんです!今回は、普段使いしやすいアイテムから、コラボ限定のレアアイテムまで、エディターが気になった3つのトップスをご紹介します。販売前に欲しいアイテムを