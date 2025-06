XGが、世界35都市で47公演を行った初のワールドツアー<XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”>のツアーファイナルである東京ドーム公演より「IS THIS LOVE」のパフォーマンス映像を公開した。 ◆XG 動画 「IS THIS LOVE」は、XGが2024年11月にリリースし、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200”に初のランクインを果たした2ndミニアルバム『AWE』の収録曲だ。2025年2月に開催されたワールドツアーの愛知・名古屋公