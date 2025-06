【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ピアノバージョンと原曲をミックスしたアレンジで披露された感動のパフォーマンス XGが、5月14日に東京ドームで開催した初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』ファイナル公演より、「IS THIS LOVE」のパフォーマンス映像を自身のYouTubeチャンネルにて公開した。 「IS THIS LOVE」は、XGが2024年11月にリリースし、