HIPHOP/R&Bガールズグループ・XGが、自身のYouTubeチャンネルにて楽曲「IS THIS LOVE」の東京ドーム公演でのパフォーマンス映像を公開した。【動画】話題の「スーパーマヤタイム」も収められた「IS THIS LOVE」ライブ映像XGは、初のワールドツアー『XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL”』を18の国と地域・世界35都市で47公演にわたって開催。そのツアーファイナルとして5月18日に東京ドーム公演を行い、5万人を動員した