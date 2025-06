画像生成AIを開発するMidjourneyが、Discord経由で利用できる動画生成AIモデル「V1」をリリースしたと発表しました。V1はアップロードした画像、あるいはMidjourneyの他のモデルで生成された画像を使用するだけで、その画像に基づいて5秒間の動画4本を生成することが可能です。Introducing Our V1 Video Modelhttps://www.midjourney.com/updates/introducing-our-v1-video-modelMidjourney launches its first AI video generatio