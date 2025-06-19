¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°IBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀïÆ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥é¥Í¥¿¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¡ã12²óÀï¡äÆ±µé2°Ì¥¿¥Î¥ó¥µ¥Ã¥¯¡¦¥·¥à¥·¡¼¡Ê¥¿¥¤¡Ë¡Ê2025Ç¯6·î19ÆüÅìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡ËIBFÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÎÅöÆü·×ÎÌ¤¬19Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎÂç¶¶¥¸¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£IBFÆÈ¼«¥ë¡¼¥ë¤ÇÁ°Æü¤«¤é10¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó4¡¦5¥­¥í¡ËÁý¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±µé1°Ì¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¢¥é¥Í¥¿¡Ê30¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢25¾¡20KO2ÇÔ¡Ë¤Ï53