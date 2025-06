イラン最大の国営銀行・セパ銀行が2025年6月17日(火)にサイバー攻撃を受けた件で、親イスラエルのハクティビスト集団として知られる「Predatory Sparrow」が犯行声明を発表しました。Hacktivist group claims cyberattack on Iran’s Bank Sepah | Iran Internationalhttps://www.iranintl.com/en/202506176243Iran’s Bank Sepah disrupted by cyberattack claimed by pro-Israel hacktivist group | CyberScoophttps://cyberscoo