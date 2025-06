You’re welcome.以外にも、 Don’t mention it.(気にしないで)、 No problem.(大丈夫だよ)、 It’s the least I could do.(せめてこれくらいはさせてください)など、いろいろな言い方があります。 Thank you.と言われて、 Thank YOU.と YOUを強く言って返すこともありますね。今回は「ラジオビジネス英語」7月号の「Lisa’s Expressions」から、「どういたしまして」を伝える表現をご紹介します。 Not at all. Not