楽天モバイルから新エントリースマホ「AQUOS wish5」が6月26日発売に！6月18日に予約開始楽天モバイルは18日、同社が移動体通信事業者（MNO）として自社回線（以下、楽天回線）を構築して提供している携帯電話サービス「Rakuten最強プラン」などで利用できる楽天回線対応製品の新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish5（型番：SH-M32）」（Sharp製）を2025年6月26日（木）9時より順次発売すると発表し
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