µð¿Í¡¦´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££·²ó¤Ë·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö£´¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿£±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡££±¡½£±¤Î£·²ó¤ËÀèÆ¬¡¦¥ª¥³¥¨¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÀèÈ¯¡¦À¾´Ü¤ÎÂåÂÇ¤Ç¾®ÎÓ¤¬µ¾ÂÇ¤ò·è¤á¡¢°ì»àÆóÎÝ¤Ë¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿´Ý¤Ï£²ÈÖ¼ê¡¦ÃÓÅÄ¤Î£²ÅêÌÜ¡¦£±£´£¹¥­¥íÄ¾µå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ÏÃæ·ø¡¦¿åÃ«¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë¥Õ¥§