Î¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ð¥ë¡¼¥ó¤â¡Ä½÷Í¥¤Î¿¹Àî°ª¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÈÜ¶þ¤Ç¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿Âç¿Í¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ð¥ë¡¼¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤â¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼(¿¹Àî°ª¥¤¥ó