Limited Express (has gone?)が6月18日(水)、新曲「GENOCIDE FUCK OFF」をデジタル配信リリースした。本作に寄せて、ボーカルのYou got it! Yukari!は、「自分たちが作ったどの曲も、ずっと未来でもかっこよく輝き続けてほしいと思っているのだけど、この曲だけは、早く時代遅れになりますように。それまでしつこく歌い続けます。FUCK OFF GENOCIDE!」とコメントしている。さらに、7月16日(水)にはNEW EP『CIEN ARAÑAS』