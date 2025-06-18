¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/18¡ÛÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Û¤«Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Æ¡¢7·î21Æü¤è¤ë7»þ¤è¤ê3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¤ª¾Ð¤¤¾Þ¥ì¡¼¥¹¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤ò¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤Þ¤¤¤¿¤ÁßÀ²È¡Öanan¡×¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡È¼«Ê¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥«¥é¥À¡É¢¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×MC¤Ë·èÄêÌ¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ç¶¥¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤âÎ¾Êý¤Î¥Í¥¿¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë