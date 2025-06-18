2025年6月19日（木）、札幌市にある『東急百貨店さっぽろ店』に『台湾料理 REAL台北 札幌東急百貨店』がオープンします。 6月19日、「東急百貨店さっぽろ店」に「台湾料理 REAL台北 札幌東急百貨店」がオープン！ 画像：株式会社WONDER CREW 皮・餡・スープまで、すべてを一から手作り。経験豊富な職人が手がける本格小籠包や点心など、台湾の味を堪能できる『台湾料理 REAL台北』が『東急百貨店さっぽろ店
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