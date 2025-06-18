¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£³£ø¡½£°¥í¥Ã¥Æ¡á±äÄ¹£±£°²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£±£¸Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ëµð¿Í¡¦»³ÅÄÎ¶À»Åê¼ê¤¬£²·³¹ß³Ê¸å½éÅÐÈÄ¤Ç¡¢£±²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾­¤Î¸å¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢£°¡½£°¤Î£·²ó¤Ë£²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÁý¤ä¤·¤¿¡£¡ÊÊá¼ê¤Î¡ËÂç¾ë¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¡¢ÀèÆ¬¤ÎÂç²¼¤ò»°¥´¥í¡¢¾¾ÀÐ¤òº¸Èô¡¢¿¢ÅÄ¤ÎÂÇµå¤ò»°ÎÝ¡¦±ºÅÄ¤¬¸å°ï¤·£²»àÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¾®Àî¤ò±¦Èô