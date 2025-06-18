¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿photo by Kyodo NewsÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÆóÅáÎ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢Éü³è¤ÎÆ»¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÂçÃ«¸Ä¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢21À¤µª¤ÎMLB¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£²Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀï½Ñ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¡ÖÆóÅáÎ®¡¦ÂçÃ«¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Á°