¡ÚÂè64ÏÃ¤½¤Î1¡Û 6·î18Æü ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û KADOKAWA¤Ï6·î18Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Ò¤²¤òÄæ¤ë¡£¤½¤·¤Æ½÷»Ò¹âÀ¸¤ò½¦¤¦¡£¡×Âè64ÏÃ¤½¤Î1¤ò¥«¥É¥³¥ß¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ËÜºî¤Ï¤·¤á¤µ¤Ð»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊ¡£²È½Ð½÷»Ò¹âÀ¸¡¦º»Í¥¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¡¦µÈÅÄ¤Ë¤è¤ëÆ±µï¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè64ÏÃ¤½¤Î1¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤¹¤ëÊì¤Ë°ìñ¥¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¡£ ¼¡²ó¹¹¿·¤Ï7·î2Æü¤òÍ½Äê¤·