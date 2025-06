フィルター・インクは、TVアニメ『【推しの子】』3期放送決定を記念して『TVアニメ【推しの子】POP UP STORE in ロフト 〜 CUTE&MYSTERIOUS 〜』を開催する。『TVアニメ【推しの子】POP UP STORE in ロフト 〜 CUTE&MYSTERIOUS 〜』イベントメインビジュアルには、「CUTE&MYSTERIOUS」をテーマにアクア・ルビー・かな・MEMちょの4人を特別に描きおろし。会場には4人のビッグパネルや「わんこと一緒」をテーマに描きおこしをした