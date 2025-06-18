¸½ÃÏ£¶·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àá¤Ç¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤¬¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤È¥·¥¢¥È¥ë¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£³¤ÇÂç»ö¤Ê½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÄË¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤Î¥×¥ì¡¼¤À¡££°¡Ý£±¤Ç·Þ¤¨¤¿48Ê¬¡¢¥²¡¼¥à¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÃ´¤¦CB¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥ó¤¬GKÀ¾Àî¼þºî¤Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¤ò¡¢¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¥É¥ê¥¦¥Ã¥·¤Ë¤«¤Ã¤µ¤é¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û±ºÏÂ¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬Áê