ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¡£6·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢µÊ±ì½ê¤Ç¥²¥¹¥È¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤¿Âç¸ç¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë²¿ËÜ¤Î¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤¦¤Î¤«¸¡¾Ú¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂç¸ç¤Î¿Í´ÖÀ­¸¡¾Ú¥É¥Ã¥­¥ê¡ª¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£©AbemaTV,Inc.º£²ó¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±§ÆâÍüº»¡£¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤ò¼­¤á¤¿Ê¬»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤Î