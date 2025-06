GACKTが4月13日にすみだトリフォニーホールで行なったオーケストラコンサート<GACKT PHILHARMONIC 2025>をライブ録音し、音源化したアルバム『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』が自身の誕生日である7月4日にリリースされる。その中から本日18日、「UNTIL THE LAST DAY」が先行配信リリースされた。 ◆GACKT 画像 「UNTIL THE LAST DAY」は2012年にリリースされた通算41枚目のシングル。冒頭、美しいストリングスの