¡þMLB ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6-3¥Ñ¥É¥ì¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸ý¤«¤éÅê¼êÉüµ¢¤Î·Ð°Þ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇºÇ½ªÅÐÈÄ¤·¤¿2023Ç¯8·î23Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡ÈÅêÂÇ¡¦ÆóÅáÎ®¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤Î¸ø¼°X¤ÏÁ°Æü¡¢¡ÖÌÀÆüÌë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯Áª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤È¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤òÆÍÁ³È¯É½¡£¤¹¤Ç¤Ë