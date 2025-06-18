2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤Ç¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤ÇÍâ1984Ç¯¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¡¢¾åÈ¾´ü¤À¤±¤Ç4Ëç¤â¿·¶Ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿·½É¾ðÏÃ¡×¡Ö¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡×¡Ö°°ÀîÎø¤ÎÄ®¡×¡ÖÀ±¶ý¤Î³¹¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ó¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ï¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î±þ±ç²Î¡¢¡ÖÀ±¶ý¤Î¡Ä¡×¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È´ë²è¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£½ÕÀè¡¢ÁðÄÅ¤Ë¥¹¥­¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼þËÉ°êÍº¼ÒÄ¹¤«¤éÅÅÏÃ¡£¡Ö¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ¤­¤Æ¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤Ç¤·¤¿¡£Ï²¶Ê