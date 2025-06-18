±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï¸½ÃÏ£¶·î17Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤Ç¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¶¯¹ë¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¤ÈÂÐÀï¡£¾¾ÈøÍ¤²ð¤¬È¿·âÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï12Ê¬¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢48Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â58Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¶â»ÒÂóÏº¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇÅÝ¤µ¤ì¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥­¥Ã¥«¡¼¤Î¾¾Èø¤¬ÎäÀÅ¤Ë±¦Â­¤Ç·è¤á¤Æ¡¢£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û±ºÏÂ¤¬È¿·âÃÆ¡ª¾¾Èø