NiziU 9人組ガールズグループNiziU(ニジュー)の最新Live Blu-ray『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』が8月20日にリリースされることが決定した。【写真】Live Blu-ray『NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”』ジャケ写 同作品は、昨年11月から今年2月にかけて8都市18公演に渡って開催され、約15.5万人を熱狂の渦に巻き込んだ3度目かつ初の”Winter Tour”となる「NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”