¡Ö¿²ÊÊ¤Î¥×¥í¡¢Ê¿¸¶¤Ç¤¹¡×¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊ¿¸¶°½¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿²µ¯¤­¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Ø¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤À¤í¡¢¿²ÊÊ¤Ê¤ó¤À¤¼¡£¤³¤ì¤Ç¡¦¡¦¡¦¡ÙÁ°È±¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê!¤¢¤¶¤È¤á¤ÊÎ®¤·!¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¦¥§¡¼¥Ö!Ä«¡¢¶À¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤ÆÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿²ÊÊ¤Î¥×¥í¡¢Ê¿¸¶¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Îº£Æü¤Î¿²ÊÊ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¤È¡¢Á°È±¤¬¼«Á³¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã