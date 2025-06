Intelが2025年7月に人員を15%から20%削減する方針であることがわかりました。削減は主に工場労働者を対象に行われる見込みで、ナーガ・チャンドラセカラン製造担当ヴァイスプレジデントは「難しい決定ではありますが、Intelの経済的課題と財務状況を満たすために不可欠なものです。一人一人に痛みを強いることになるでしょう」とのメッセージを従業員宛に送ったとのことです。Intel will lay off 15% to 20% of its factory work