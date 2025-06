ロックバンド「SEKAI NO OWARI」が日、同日開催の公演を延期することが分かった。 【写真】急遽公演を延期したSEKAI NO OWARI 公式SNSなどに文書を掲載。「本日、6月17日(火)開催のSEKAI NO OWARI FANCLUB TOUR2025『INSTANT RADIO』Zepp Osaka Bayside公演につきまして、メンバーのSaoriが体調不良の為、医療機関を受診したところ、安静が必要と診断されたため、やむを得ず本日の公演を延期とさせていただきます。