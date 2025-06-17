´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î½÷»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ä¡¼¥æ¥¦¡Ê18¡Ë¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÂåÉ½Æþ¤ê¤Ê¤é¤º¡×¥Á¥ã¥ó¤Ï220¥»¥ó¥Á¤ò¸Ø¤ë18ºÐ¤Ç¡¢7·î13Æü¤ËÃæ¹ñ¡¦¿¼¥»¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡ÖFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë¡¢Ãæ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢8¤«¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥°¥ë¡¼¥×A¡¢¥°¥ë¡¼¥×B¤ËÊÌ¤ì¡¢ÁíÅö¤¿¤êÀï¤ò¹Ô¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×A¤Ï¡¢ÃÏ¸µÃæ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢