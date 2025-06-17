¢£¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ë¥³¥Ë¥³ÍÙ¤ë¥é¥¦ー¥ë¤ÎÁ°¤Ç¿¼ß·¤¬µÞÊÑ ¡ÚÆ°²è¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¥é¥¦ー¥ë¤¬·Ú¡¹¤ÈÍÙ¤êºÇ¸å¤Ï¥É¥Ã¥­¥ê¤â⁉¡ÖSERIOUS¡×¥À¥ó¥¹①～③ Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë¤Æ¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È¥é¥¦ー¥ë¤Î¡ÖSERIOUS¡×¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖSERIOUS¡×¤ÏSnow Man¤Î12ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢7·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£ Æ°²è¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥ó¥¸ÉÕ¤­¤Î»ç¿§¤Î¥Ù¥¹¥È¡õÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¿ー¥³¥¤¥º¥Ö¥ëー