¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎAK-69¤¬¡¢¥®¥ã¥ë¤Î¡È¤¢¤ë¹ÔÆ°¡É¤ËÌôÊª»ÈÍÑ¤òµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥®¥ã¥ë¤Ë¶¯Îõ¤Ê²¼¥Í¥¿¤ò¸À¤¦AK-69¡ØAK-69¤ÎNG¥Ê¥¤¥È¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎHIPHOP ¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸É¹â¤ÎÃË¡¦AK-69¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇNG¤È¤·¤Æ¤­¤¿5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç½é²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£Âè»°²óÌÜ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¥â¥Ç¥ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢AK-69¤òºÇ¿·ÎáÏÂ¥®¥ã¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ÆÆâ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢AK-69¤È¤æ