ÂçÃ«¤ÎÉüµ¢ÅÐÈÄ¤Ï1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿(C)Getty Images¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö6·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤Ç1²ó28µå1¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬663Æü¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¡ª¥Ñ¥É¥ì¥¹ÂÇÀþ¤ÈÂÐÀïÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯8·î23Æü¤Î¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè1»î¹ç°ÊÍè¤Ç663Æü¤Ö¤ê¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ