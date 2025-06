OpenAIが現地時間の2025年6月16日、アメリカ合衆国国防総省(ペンタゴン)と2億ドル(約290億円)の契約を結んだことを発表しました。OpenAIはこの契約に基づき、国防総省が最先端のAIを活用して行政業務を変革する方法を特定し、AIシステムのプロトタイプ作成を支援するとのことです。Introducing OpenAI for Government | OpenAIhttps://openai.com/global-affairs/introducing-openai-for-government/> U.S. Department of Defense