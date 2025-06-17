3¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Number_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡ÖWonjungyo Hair¡×¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¥Ø¥¢¥±¥¢¥·¥ê¡¼¥º¿·CM¡ØWonjungyo Hair Straight¡Ù¤¬¡¢¤­¤ç¤¦17ÆüÀµ¸á¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÈþ¤·¤¤¡Ä¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤ëÊ¿Ìî»çÍÔ¿·CM¤ÎÉñÂæ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ãÇò¤ÎÀ¤³¦¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Çò¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤¬¡¢Ãæ±û¤ËÎ©¤Ä¡£CMÆâ¤ÇÊ¿Ìî¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁÇÄ¾¤ÊÈ±¤Ë¡¢µ±¤­¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤ò¡×¡ÖGive you Shine¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·