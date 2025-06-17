¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦±©À¸·ë¸¹¤¬23ÆüÈ¯Çä¤Î¥â¡¼¥É»ï¡ØSPUR¡Ù8·î¹æ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤È9·î27ÆüÈ¯Çä¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØT JAPAN¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ï¤«¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡Ä¡ª¥°¥Ã¥Á¤Þ¤È¤¦±©À¸·ë¸¹¡ØSPUR¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥°¥Ã¥Á¤Î°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿Æ±»ï½é¤È¤Ê¤ë±©À¸¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ú¡¼¥¸¤äÁÏÂ¤¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¹ë²Ú¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÉÕÏ¿¤È¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤È¤Ê¤ë¡£ÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡ÖA G