½÷Í¥¤ÎÂíÆâ¸øÈþ¡Ê35ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿µª¹Ô¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëº£ÅÄÈþºù¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡Á¡×¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¾Þ»¿¤·¡¢ÄáÉÓ¤È¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡ª¡×¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤½÷»Ò»ÕÈÏ³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¤ò±é¤¸¤¿ÂíÆâ¸øÈþ¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¹âÃÎ¸©¤Î·ÝÀ¾Â¼¤ò¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¶¦¤ËË¬Ìä¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¡£½é¤á