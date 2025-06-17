¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤«¤«¤¸¤ê(@kakaziri)¤µ¤ó¤¬¿·µï¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¸å¡¢ÎÙ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ËèÆüÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤ËÇº¤ß¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØËèÆüÍè¤ë¤´¶á½ê¤³¤¦¤¿·¯¡ÙÂè9ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¤«¤«¤¸¤ê¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡¦¤«¤¤¤¯¤ó¤¬¥Ð¥±¥Ä¤Ëº½¤òÆþ¤ì¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤ªÎÙ¤ê¤Î¤³¤¦¤¿¤¯¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤­¤Æ¶¯°ú¤Ë¥Ð¥±¥Ä¤ò²£¼è¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤«¤¸¤ê¤µ¤ó¤Ï2¿Í¤¬¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Èµ¤¤Å¤­¡¢¤³¤Ã¤½¤êÍÍ»Ò