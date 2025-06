日本アーティストは、天童よしみの人生を音楽で辿るステージ『ヴォイス・ストーリーズ On Classic』を東京・大阪・和歌山で開催します。 ヴォイス・ストーリーズ On Classic 日本アーティストは、天童よしみの人生を音楽で辿るステージ『ヴォイス・ストーリーズ On Classic』を東京・大阪・和歌山で開催! ■各公演詳細■出演者のプロフィール【その歌声は、時代を超えて、心に染みわたる。天童よしみ、本格