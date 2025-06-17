ダンスサバイバル番組 『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』第3話にて、世界的振付師のリエハタが愛する息子・キングくんとプリンスくんへの思いを明かした。【映像】リエハタとキングくん&プリンスくんの親子ショット（複数カット）『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』は韓国でメガヒットを記録したMnetのダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER（SWF）』の第3シーズン。韓国、ニュージーランド、アメリカ、日本、オー