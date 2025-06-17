µ¶ÅÅÏÃº¾µ½Èï³²¤òËÉ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù²ÅËã½ð¤Ï¡¢°ðÃÛÍ¹ÊØ¶É¡Ê²ÅËã»Ô´äºê¡Ë¤Î¶É°÷¡¢¹â»³¹­Èþ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó°ðÃÛÍ¹ÊØ¶ÉÁ°Å¹¡ÊÆ±¡Ë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¡¢ÅÄÃæ¹¦´î¡Ê¤³¤¦¤­¡Ë¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï²ñÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°ãÏÂ´¶¡×¤Ëµ¡ÉÒ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£¹â»³¤µ¤ó¤Ï4·î¡¢200Ëü±ß¤ò°ú¤­¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë½÷À­¡Ê80¡Ë¤òÍ¹ÊØ¶É¤ÎÁë¸ý¤ÇÂÐ±þ¡£Ç¯ÇÛ¼Ô¤¬¹â³Û¤ò²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÍÑÅÓ¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤¿¤¬¡Ö