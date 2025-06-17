きょうは熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、千葉県や茨城県など5県8地域に「熱中症警戒アラート」が発表されました。関東地方に出されるのは今年初めてです。環境省と気象庁はきょう、千葉県・茨城県・和歌山県・鹿児島県と沖縄県の本島など5県8地域で熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が関東地方に出されるのは