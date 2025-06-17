¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÅÐÈÄ¤ØÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤ÈÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¡¢¤¤¤è¤¤¤è½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÈÄ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÐÈÄ¤·¤¿¤À¤±¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µ­Ï¿¤â¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£ÅÐÈÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿2023Ç¯8·î23Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë663Æü¤Ö