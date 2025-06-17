大相撲の新横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）がG1馬の馬主から「三つぞろい」の化粧まわしを贈られることが16日、分かった。この日、都内で行われたNHKマイルC優勝祝賀会で、優勝馬パンジャタワー（牡3、栗東・橋口厩舎）の馬主「DeepCreek」の深澤朝房代表（66）が明かし、デザインを“初披露”。3本セットの化粧まわしは「不動心」など深澤氏の出身地、山梨県に由来。新横綱が、決意を新たに土俵に上がる。華やかな雰囲気