バンダイ キャンディ事業部は、『BATTLE OF TOKYO』のメンバーをオリジナルイラストに描き起こしたシール付きウエハース「にふぉるめーしょん BATTLE OF TOKYOシールウエハース」(143円)を、2025年6月16日より、全国のスーパー・コンビニエンスストアなどのお菓子売り場で発売する。「にふぉるめーしょん BATTLE OF TOKYOシールウエハース」(143円)“に”とうしん(2頭身)のデ“フォルメ”イラストで表現したシールコレク“ション”