■「What We Got ~奇跡はきみと~」にのせてダンス 【動画】永瀬廉&中島健人のミッキーダンス/高橋海人&宮近海斗のミッキーダンス King & Prince公式SNSにて、永瀬廉(King & Prince)と中島健人、高橋海人(King & Prince)と宮近海斗(Travis Japan)のペアダンス動画が公開された。二組ともKing & Prince楽曲「What We Got ~奇跡はきみと~」にのせてダンスをしている。 まず