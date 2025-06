King & Princeが、8月6日(水)に17枚目となるシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」をリリースすることを発表。あわせて収録詳細が明らかになった。 両A面シングルとしてのリリースになる今作シングル。現在先行配信中の「What We Got 〜奇跡はきみと〜」は、ふとした出会いが大切な絆になる―そんな身近な奇跡を歌い、みんなに笑顔を届けるミッキーマウスの新オフィシャルテーマソングとなっている。 そして本日