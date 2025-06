6月5日に死去したことが公表された「SING LIKE TALKING」のメンバー・西村智彦さん(61歳)。「SING LIKE TALKING」のメンバー・佐藤竹善さんが自身のSNSで、西村智彦さんの「ラストワーク」について明かしました。 【写真を見る】【 SING LIKE TALKING 】5日に死去の西村智彦さん「ラストワーク」を佐藤竹善さんが紹介「病床で嬉しそうに聴かせてくれました」佐藤竹善さんは自身のThreadsに「西村のラストワーク