´Ú¹ñÈ¯¤Î5¿ÍÁÈ½÷À­¥°¥ë¡¼¥×¡¢ILLIT¤¬16Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥µ¡¼¥É¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Öbomb¡×È¯Çäµ­Ç°¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£É½Âê¶Ê¤Î¡ÖBillyeoon Goyangi¡×¤Ê¤É5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£YUNAH¡Ê¥æ¥Ê¡¢21¡Ë¤Ï8¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯É½¤Ë¡ÖÄ¹¤¤´Ö¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÈ¿±þ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£MOKA¡Ê¥â¥«¡¢20¡Ë¤â¡Ö¼«¿®¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£Áá¤¯¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë²Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿