「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が、１５日に自身のＴｉｋＴｏｋで新規動画をアップ。所有する高級車、約８０００万円のロールスロイスに初めて自身で給油した。ガソリンスタンドに降り立った西村氏はハイオク満タンを選び、ノズルを持って給油を開始。「何リットル、入るんだろうね」「皆さん、予想してください。何リッターか」「いくら