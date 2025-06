5人組ガールグループ・ILLITが16日、“魔法少女”をコンセプトとした3rdミニアルバム『bomb』の同日リリースを記念し、韓国でメディアショーケースを開催。タイトル曲「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」のパフォーマンスを披露し、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAの5人が新作への思いを語った。【ソロカット】キュートすぎ!ミニスカで美脚・美くびれ披露のMOKA「Billyeoon Goyangi (Do the Dance)」は、フレンチハウス